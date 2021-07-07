Любящий папочка: лабрадор терпеливо ухаживает за выводком котят

В Великобритании няней для 7 бездомных котят стал лабрадор. Он терпеливо и ласково за ними ухаживает, помогает социализироваться и учит, как за собой ухаживать, сообщает 24 Канал.

Годовалый лабрадор когда и сам был бездомным, которого спасли и приютили. Возможно, поэтому он оказался любящим и терпеливым воспитателем для детей.

Как лабрадор стал папой для котят

Берти начал ухаживать за котятами несколько недель назад. Семерых малышей нашли на обочине, оставленными на произвол судьбы.

Хозяйка Берти и главная медсестра в приюте "Баттерси" Рэйчел согласилась забрать котят домой. У нее и жил Берти – бывший воспитанник приюта, которого спасли и вскормили.

"Есть что-то особенно трогательное в том, чтобы увидеть спасенного питомца, который сейчас помогает спасать других нуждающихся животных, " , – рассказала Рейчел.

Фото: Battersea

Берти ухаживал за котятами, показывал им, как ухаживать за собой, играл с детьми. Работница приюта рассказала: невероятно гордится своей собакой за ту заботу, которую он проявил.

Рейчел и Берти ухаживали за котятами, пока они не смогли самостоятельно есть и использовать лоток как туалет. Когда котята стали немного более независимыми, младенцы вернулись в приют "Баттерси". Для них нашли любящие семьи.

"Мне было грустно видеть, как они идут, но я могу наслаждаться, зная, что мы с Берти смогли дать им лучший старт в жизни, " , – рассказала Рейчел.

Медсестра в шутку добавила: возможно, Берти в глубине души наслаждается тишиной и спокойствием, которые воцарились в квартире с тех пор, как 7 шумных котят ее покинули.