NASA спрогнозировала рост количества потопов

NASA предупредило об угрозе более частых потопов в 2030-х годах. Об этом говорится на сайте организации, сообщает Лента.Ру.

Ученые пришли к выводу, что в следующем десятилетии оба побережья США столкнутся со стремительным ростом количества затоплений во время приливов.

"Сочетание гравитационного притяжения Луны, повышения уровня моря и изменения климата приведет к учащению прибрежных наводнений во всем мире" , — уточнили в НАСА.

По пессимистичным прогнозам, затопления в некоторые месяцы будут следовать друг за другом, и жители ряда районов США будут наблюдать их с периодичностью в один-два дня. Это может повлечь за собой разрушение канализационных сливов, а также грозит транспортным параличом, из-за которого пострадает экономика.