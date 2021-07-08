В Хмельницком на парковке сгорел электромобиль (видео)

В Хмельницком возле ТЦ "Оазис" во вторник, 6 июля, вспыхнул во время зарядки и сгорел электромобиль Nissan Leaf. В ходе ЧП никто не пострадал, сообщает Обозреватель.

Инцидент произошел на глазах у свидетелей, которые пытались потушить огонь. Как передает Telegram-канал "Хмельницький Live"﻿ со ссылкой на очевидцев, все произошло практически мгновенно.

Возгорание случилось около 16:00 на парковке местного торгового центра. Отмечается, что электромобиль как раз стоял на подзарядке, как вдруг из задней части машины повалил дым, а потом показался и огонь.

Пожарные на месте ЧП. Источник: ХМ-инсайд; ГУ ДСНС в Хмельницкой области

Пострадавшее авто. Источник: ХМ-инсайд; ГУ ДСНС в Хмельницкой области

В пресс-службе областного ГУ ДСНС в комментарии порталу "ХМ-инсайд" рассказали, что огонь ликвидировали еще до приезда пожарных.

Однако, как видно на фото и видео с места чрезвычайного происшествия, транспортное средство сильно пострадало.

Машина сильно дымила. Источник: Скрин видео

За несколько секунд показался огонь. Источник: Скрин видео

Очевидцы использовали огнетушители. Источник: Скрин видео

Пожар вспыхнул на парковке. Источник: Скрин видео

Пожар тушили работники торгового центра и неравнодушные водители. Для этого они использовали несколько порошковых огнетушителей. Что именно стало причиной возгорания – еще предстоит выяснить.

Огонь удалось ликвидировать. Источник: Скрин видео

Потушили пожар сотрудники ТЦ и водители. Источник: Скрин видео

Отметим: загорелся Nissan Leaf первого поколения. Этой модели на украинском рынке не было, но ее завозили зачастую из США. Такие авто в основном подержанные и после ДТП.