Обнаружены останки динозавра, жившего 103 млн лет назад

В США в штате Орегон нашли останки динозавра возрастом 103 млн лет. Часть позвонка принадлежит одному из двух образцов динозавров, когда-либо найденных в штате, сообщает Обозреватель.

Первую находку сделали еще в 2015 году. Обе окаменелости примерно одного возраста и относятся к группе птицетазовых динозавров – орнитоподы, передает The Times Journal﻿.

Часть позвонка динозавра. Источник: University of Oregon

"До сих пор большинство окаменелостей, обнаруженные в штате, были млекопитающими, и эти окаменелости имели гораздо младший возраст" , – сообщили исследователи.

Первая окаменелость была найдена возле городка Митчелл, второй фрагмент был раскопан четырьмя милями к северо-западу от населенного пункта. Палеонтологи пока не определили, принадлежат ли останки одному динозавру или же разным.

Изображение примерного внешнего вида динозавра. Источник: University of Oregon

Считается, что орнитоподы жили в эпоху от позднего триасса до позднего мелового периода. В эти же две периода жили хищные динозавры, такие как эораптор и тираннозавр.