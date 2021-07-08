Телескоп NASA выявил загадочные планеты-изгои

Космический телескоп NASA Kepler обнаружил четыре загадочные "свободно плавающие" планеты. Они находятся одни в глубоком космосе и не связаны ни с одной звездой-хозяином, сообщает Обозреватель.

Как пишет Daily Mail﻿, эти планеты были найдены на основе метода, называемого гравитационным микролинзированием. Он основывается на случайных событиях, когда с определенной точки зрения одна звезда проходит впереди другой звезды.

По словам экспертов, планеты, возможно, изначально сформировались вокруг звезды-хозяина, а затем были выброшены гравитационным притяжением других, более тяжелых планет в системе.

Звезда-хозяин, вероятно, все еще ярко горит в космосе, но только с меньшим количеством планет на ее орбите.

Художник изобразил свободно плавающую планету. Источник: Wilimedia

Ученые предполагают, что четыре обнаруженные планеты имеют массу, аналогичную массе Земли.

Автор исследования профессор Иэн Макдональд из Университета Манчестера рассказал, что не знает точно, как далеко находятся эти "изгои".