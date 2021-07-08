Китай готовится к войне, - The Hill

Режим лидера Китая Си Цзиньпина свидетельствует о том, что страна готовится к войне, пока американская сторона только начала наращивать военный потенциал и модернизировать обороноспособность. Об этом, ссылаясь на The Hill, сообщает Буквы.

Такие выводы были сделаны после того, как лидер Китая обратился к членам Коммунистической партии (КПК) по случаю ее столетия. Он заявил, что те, кто пытаются "вбить клин между партией и китайской нацией", столкнутся с "высокой металлической стеной, сделанной 1,4 млрд. китайцев". В рамках своего обращения лидер КНР пообещал усилить централизованный контроль над партией и предупредил ее оппонентов, что их "очистят, как вирусы".

Также он объявил о расширении и модернизации народной армии для защиты "китайского суверенитета, безопасности и интересов развития". Он в очередной раз сказал о том, что Тайвань - часть китайской территории, поэтому любые попытки получить независимость столкнутся с "китайской силой".

По мнению американской стороны, заявление лидера КНР звучит как таковое, чья страна готовится к конфликту.