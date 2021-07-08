Китай готовится к войне, - The Hill
Режим лидера Китая Си Цзиньпина свидетельствует о том, что страна готовится к войне, пока американская сторона только начала наращивать военный потенциал и модернизировать обороноспособность. Об этом, ссылаясь на The Hill, сообщает Буквы.
Такие выводы были сделаны после того, как лидер Китая обратился к членам Коммунистической партии (КПК) по случаю ее столетия. Он заявил, что те, кто пытаются
"вбить клин между партией и китайской нацией", столкнутся с
"высокой металлической стеной, сделанной 1,4 млрд. китайцев". В рамках своего обращения лидер КНР пообещал усилить централизованный контроль над партией и предупредил ее оппонентов, что их
"очистят, как вирусы".
Также он объявил о расширении и модернизации народной армии для защиты
"китайского суверенитета, безопасности и интересов развития". Он в очередной раз сказал о том, что Тайвань - часть китайской территории, поэтому любые попытки получить независимость столкнутся с
"китайской силой".
По мнению американской стороны, заявление лидера КНР звучит как таковое, чья страна готовится к конфликту.
Это подтверждает большое количество фактов. В течение 2020 китайская армия нарушила воздушное пространство Тайваня 380 раз. В апреле атаковать территорию Тайваня собирались 25 самолетов, четыре бомбардировочные и атомные боеголовки. При этом, Си делает акцент на том, что
"мирное воссоединение" - цель КПК. Но любое воссоединение возможно только на условиях Пекина.