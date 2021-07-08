Генпрокуратура тщательно изучит сотрудничество Лукашенко с "ЛНР"
Генеральная прокуратура взялась детально изучать сотрудничество самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с террористами т.н. "ЛНР". Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Деловая столица.
Ранее нардеп обращался с соответствующим запросом в Офис генпрокурора.
"В июне террористы из так называемой "прокуратуры ЛНР" сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и "убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса". Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические "республики". Поэтому 16 июня я направил депутатское обращение Генеральному прокурору Ирине Венедиктов о сотрудничестве Александра Лукашенко с террористами так называемых "ЛНР". Мое обращение поддержали коллеги-депутаты, за что я им благодарен", — написал Гончаренко в Telegram.
Он убежден, что действия Лукашенко —
"это посягательство на территориальную целостность Украины, поэтому ОГПУ "должен открыть уголовное дело против диктатора за сотрудничество с террористами".
"Кроме того, надо усиливать давление, санкционное и экономическое. Лукашенко можно и надо додавить всеми доступными средствами", — добавил Гончаренко.