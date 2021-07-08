Пенсионная реформа: на каких условиях можно завещать пенсию

В случае отсрочки назначения пенсии по возрасту участник накопительной системы пенсионного страхования имеет право заключить договор страхования пожизненной пенсии с более позднего срока, сообщает УНИАН.

Пожизненная пенсия за счет средств накопительной системы пенсионного страхования учитывается при определении минимальной пенсии по возрасту. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании" в редакции от 01.07.2021.

Что такое пожизненная пенсия

Пожизненная пенсия - это пенсия договор страхования которой заключается между участником накопительной системы пенсионного страхования и страховой организацией в соответствии с законодательством о страховой деятельности с учетом требований, предусмотренных этим Законом, после достижения участником накопительной системы пенсионного возраста.

Участник накопительной системы пенсионного страхования имеет право свободного выбора одного из видов пожизненных пенсий.

Вид пожизненной пенсии, избранный участником накопительной системы пенсионного страхования, указывается в договоре страхования пожизненной пенсии.

В договоре страхования пожизненной пенсии также обязательно указывается ставка инвестиционного дохода, которая применяется для расчета выбранной пожизненной пенсии.

Страховая организация рассчитывает размер пожизненной пенсии в течение трех рабочих дней со дня получения средств на оплату договора страхования пожизненной пенсии.

Какие документы нужны:

Для заключения договора страхования пожизненной пенсии участник накопительной системы пенсионного страхования подает страховой организации в течение месяца до достижения возраста, предусмотренного статьей 26 Закона следующие документы:

заявление по форме, установленной страховой организацией,

справку Пенсионного фонда о сумме средств, учтенных на его накопительном пенсионном счете в Накопительном фонде,

справку администратора негосударственного пенсионного фонда о сумме средств на его индивидуальном пенсионном счете в соответствующем негосударственном пенсионном фонде.

Виды пожизненных пенсий:

пожизненная пенсия с установленным периодом,

пожизненная обусловленная пенсия,

пожизненная пенсия супругов.

Пожизненная пенсия с установленным периодом:

Пожизненная пенсия с установленным периодом - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера, но не менее чем в течение десяти лет со дня ее назначения. В случае смерти пенсионера право на получение назначенной пожизненной пенсии в течение установленного периода имеют наследники, указанные в договоре страхования пожизненной пенсии или определенные в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Пожизненная обусловленная пенсия:

Пожизненная оговоренная пенсия - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера.

В случае если общая сумма пожизненной обусловленной пенсии, выплаченная пенсионеру на момент смерти, меньше, чем сумма, обусловленная в договоре страхования пожизненной пенсии, разница средств между указанными суммами выплачивается наследникам, указанным в договоре страхования пожизненной пенсии или определенным в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Пожизненная пенсия супругов:

Пожизненная пенсия супругов - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера, а после его смерти - его мужу (жене), который (которая) достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 настоящего Закона, в течение их жизни.

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