Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом свидетельствуют итоги переговоров премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг.

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

По ее словам, важным является также "зеленый" переход.