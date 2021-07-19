Врачи выяснили, какими продуктами проще всего отравиться в жару

Врачи рассказали, какие продукты особенно опасно употреблять в жаркую погоду, так как это чревато пищевыми отравлениями. Эксперты рекомендуют либо вовсе отказаться от такой еды, либо соблюдать строгие правила приготовления и хранения, сообщает РБК-Украина.

С какой едой нужно быть осторожно, когда на градуснике +30 и выше, читайте ниже в материале.

Творог, молочная и кисломолочная продукция

Они считаются самыми опасными летними продуктами. Творожные массы, десерты, фруктовые йогурты, молочные коктейли - очень быстро портятся при жаре. Поэтому от них лучше либо воздержаться, либо лишний раз перепроверить срок годности, оценить запах и консистенцию. Любые сомнения в свежести означают, что удел такого продукта - мусорное ведро, а не ваш желудок. При этом даже сырники и запеканки, которые хранились без холодильника два часа, становятся опасными. Врачи говорят, что именно в сладких молочных и кисломолочных продуктах быстрее всего размножается патогенная микрофлора.

Пирожные

Любые сладости с кремом летом становятся крайне опасными. Они могут храниться на открытом воздухе всего несколько часов. К примеру, заварной крем "живет" до 6 часов, белковый - до 7 часов. А самый опасный - крем из сливочного масла.

Суши

Суши, в состав которых входит сырая рыба также считаются опасным продуктом летом. В идеале, суши нужно подавать с рыбой, которую словили только что. Но поскольку в нашей стране это невозможно, заказывайте либо вегетарианские суши и роллы, либо запеченные.

Мороженое

Особую опасность представляет мороженое, которые выдавливают из автоматов. Срок годности продукта - максимум 30 часов, но на деле торгуют таким мороженым около 2-3 недель. В мягком продукте быстро заводятся бактерии, самая коварная из которых - сальмонелла - способна отправить вас на больничную койку, если не хуже.

Салаты с майонезом

Такие салаты начинают крайне быстро портиться уже при температуре выше +16 градусов. Оливье без холодильника можно хранить не дольше двух часов, мимозу - всего час. Если все же не можете себе отказать в порции салата с майонезом, заправьте ровно такую порцию, которую съедите за раз.

Высокоуглеводистые продукты - картофель, рис и прочие

Эксперты говорят, что если оставить приготовленный картофель или рис при комнатной температуре - они быстро станут средой для различных микроорганизмов.

Интересно, что масло, соусы, бульоны и острые специи, то есть заправки к гарниру - это та среда, которая защищает рис или картофель от контакта с внешней средой, и задерживает скорость распространения и размножения бактерий. Поэтому наибольшую опасность представляют просто отварной рис и просто отварная картошка "безо всего".

Автор: Светлана Мащенко