Чиновник РФ предстанет перед судом в Украине

Следователи Главного следственного управления СБУ, за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении одного из руководителей Черноморского флота РФ. Все материалы уголовного производства передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.﻿

По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота ВМФ Вооруженных Сил РФ.

Согласно материалам производства, злоумышленник:

подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ;

способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора;

способствовал военной оккупации полуострова Крым;

вел агрессивную войну против Украины.

Ему сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена)

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Следователи СБУ выполнили всю необходимую работу, в дальнейшем дело будет рассматривать суд.