Чиновник РФ предстанет перед судом в Украине
Следователи Главного следственного управления СБУ, за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении одного из руководителей Черноморского флота РФ. Все материалы уголовного производства передано в суд.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота ВМФ Вооруженных Сил РФ.
Согласно материалам производства, злоумышленник:
- подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ;
- способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора;
- способствовал военной оккупации полуострова Крым;
- вел агрессивную войну против Украины.
Ему сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена)
- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Следователи СБУ выполнили всю необходимую работу, в дальнейшем дело будет рассматривать суд.