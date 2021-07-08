Чиновник РФ предстанет перед судом в Украине

Чиновник РФ предстанет перед судом в Украине

Следователи Главного следственного управления СБУ, за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении одного из руководителей Черноморского флота РФ. Все материалы уголовного производства передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.﻿

По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота ВМФ Вооруженных Сил РФ.

Согласно материалам производства, злоумышленник:

  • подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ;
  • способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора;
  • способствовал военной оккупации полуострова Крым;
  • вел агрессивную войну против Украины.

Ему сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена)
  • ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Следователи СБУ выполнили всю необходимую работу, в дальнейшем дело будет рассматривать суд.

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