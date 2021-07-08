В Киеве снесут памятный знак в честь "дружбы" с Москвой

В четверг, 8 июля, в Киеве депутаты Киевсовета проголосовали за демонтаж памятного знака по случаю "дружбы" между городами Киевом и Москвой, сообщает Сегодня.

За решение о ликвидации монумента проголосовали 72 депутата из 120 присутствующих.

"Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс" , – отметили в Киевском городском совете.

Оказалось, что лишь фракция ОПЗЖ не голосовала в полном составе. Они против сноса монумента, который установили 20 лет назад, в 2001 году.

Памятный знак расположен на территории Голосеевского района столицы, который ранее назывался Московским. После начала российской агрессии на территории Украины, в 2015 году активисты разукрасили монумент в цвета национального флага Украины. Местные жители требовали убрать этот знак еще тогда, но у властей Голосеевского района не хватило для этого полномочий.