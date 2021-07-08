На Львовщине ребенок попал в реанимацию из-за укуса змеи

В реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы в тяжелом состоянии госпитализирован 9-летний мальчик с диагнозом "укус змеи", сообщает Цензор.НЕТ.

"7 июля в 21:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения, житель г. Бибрка Львовского района с диагнозом - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего - тяжелое", - сказано в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.