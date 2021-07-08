Межбанк: рубль падает, гривна демонстрирует стабильность

В четверг на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается относительно стабильная торговля, сопровождающаяся незначительными колебаниями.

В начале торгов покупатели попытались сыграть на понижение, однако ниже, чем 27,23 гривен на покупку опустить не удалось. Поэтому торговля с 27,24-27,25 гривен в начале сессии к обеду переместилась в диапазон 27,28-27,30 гривен. Объем операций сегодня меньше вчерашнего.

Курс доллара в обменниках Киева практически стоит на месте, колебания не превышают 3-4 копеек. Утром наличного «американца» продавали по 27,23 гривен, к обеду ценник приподняли до 27,26-27,27 гривен, а после обеда – опустили до 27,24-27,25 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня устремился вверх и вырос на 62 пункта – с 1,1781 до 1,1843 доллара. Отреагировал на рост на FOREX и наличный евро: с утренних 32,21-32,22 гривен он вырос до 32,27-32,28 гривен.

Польский злотый в столице подешевел: сегодня его предлагают по 7,10-7,12 гривен.

Российский рубль в четверг продолжил падение и к обеду опустился до 75,30 рублей за доллар. Подешевел и наличный рубль: наряду с 3,69-3,70 в столице появились предложения по 3,66 гривны за 10 рублей. Российский рубль падает второй день подряд, реагируя на стремительное снижение мировых цен на нефть, которые за двое суток упали на 6 долларов за баррель.