Дожди и грозы ушли: прогноз погоды на 9 июля

Дожди с грозами на какое-то время покинули Украину. На их место придет солнечная погода с небольшой облачностью на протяжении дня. Воздух днем прогреется еще больше, чем вчера.

Итак, в пятницу, 9 июля, самая умеренная погода днем будет в Черновицкой области и в Крыму – там температура воздуха ожидается на уровне 28-30°С, ночью – 17-19°С. Наиболее жарко же будет на Закарпатье, на востоке страны и в Запорожской области – около 31-33°С днем и от 15 до 19°С ночью. В целом же на западе прогнозируют температуру от 29 до 32°С днем и 15-18°С ночью, на юге – 29-31°С днем и от 17 до, местами, 20°С ночью. В центральных областях ожидается 29-32°С днем, ночью – от 16 до 20°С в Киевской области. На севере температура поднимется днем до 30-32°С, ночью же опустится до 17-19°С.

Дождей, и тем более гроз, 9 июля в Украине уже не ожидается нигде – на всей территории, по прогнозу, будет солнце и легкая облачность. Также в некоторых районах будет достаточно ветреная погода – к примеру, на востоке и на западе ожидаются шквалы около 11-18 км/час, а в некоторых районах на западе – даже до 22 км/час. В центре, на юге и в Крыму будет наименее ветрено – там прогнозируют ветер от 7 до 14 км/час. На севере страны ожидается ветер около 7-11 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 9 июля ожидается температура от 18 до 30°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и, так же, как и везде, небольшая облачность.