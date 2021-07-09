В Украине нашли поселение, возрастом 6 тыс. лет

В Хмельницкой области возле села Голосково Каменец-Подольского района участники археологической экспедиции наткнулись на трипольское поселение, датированное 5-м тысячелетием до нашей эры, сообщает Обозреватель.

Раскопки проводили на холме – на том же месте, где более 70 лет назад, в 1947 году местный краевед Николай Бурковский нашел остатки трипольского поселения, но с тех пор никаких исследований здесь не проводили.

Об этом информирует suspilne.media﻿ и опубликовало соответствующее видео на Youtube-канале. Отмечается, что в археологическую экспедицию кроме ученых входят студенты и магистранты историки, которые помогают археологам во время каникул на общественных началах.

Археологи искали артефакты в трех траншеях, сделанных в поле, которое просто усеяно обломками терракотовой керамики. Здесь сейчас расположены сельскохозяйственные угодья, и под давлением техники глиняные изделия не могли остаться целыми.

Поле усеяно уломками терракотовой керамики. Источник: suspilne.media

Археологи искали артефакты в трех траншеях. Источник: suspilne.media

В третьей траншеи исследователи натолкнулись на каменную кладку, расположенную на глубине 1,5 метра. По словам ученых, найденные красные кирпичи – это остатки перекрытия между первым и вторым этажом здания, которое было характерным для трипольцев. Наши предки строили наземные глинобитные двухэтажные дома с деревянными каркасами.

Найдено перекрытие из красного кирпича. Источник: suspilne.media

Трипольцы были земледельцами, они выращивали ячмень и пшеницу, держали крупный рогатый скот, занимались охотой и рыбалкой. Однако несмотря на это, трипольцы надолго не задерживались на одном месте. Они часто переселялись с места на место - примерно раз в 50-80 лет. При этом они сжигали свое поселение.

Археологи говорят, что найденное трипольское поселение занимало площадь примерно в 10 гектаров.

Исследователи наткнулись на каменную кладку. Источник: suspilne.media

Возраст поселения определяют по найденным костями, а по найденным обломкам керамики определяют примерное количество людей, которые жили в данном поселке. Предварительно найденные остатки керамики датируют в пределах последней трети пятого – начала четвертого тысячелетия до новой эры.