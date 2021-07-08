Импорт газа из ЕС в Украину увеличился в 11 раз

В июне 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину в 11 раз превысил объемы мая (8,5 млн куб. м), составив почти 90,25 млн куб. м, сообщает UBR.

Весь газ импортирован виртуальным реверсом из Венгрии. Всего за полгода было импортировано 651,46 млн куб. м голубого топлива.

При этомэкспорт из Украины в прошлом месяце составил только 14,92 млн куб. м, реэкспорт – 6,63 млн куб. м. За шесть месяцев было перекачано 63,72 млн кубов, реэкспортировано с таможенного склада ПХГ – 689,47 млн куб. м.

В ОГТСУ отметили, что из-за временной остановки на ремонт "Турецкого потока" более 6 млн кубометров газа были реэкспортированы в Румынию через трансбалканский газовый коридор. Это доказывает, что европейский рынок нуждается в инфраструктуре украинских ГТС, которые могут гибко реагировать на колебания спроса, считает гендиректор оператора Сергей Макогон.

"При отсутствии долгосрочного транзитного контракта инфраструктура ГТС будет оптимизирована, и европейский рынок потеряет эти маневренные мощности и попадет в зависимость от одной монопольной структуры" , – сказал он.

Строительство обходных газопроводов является угрозой для всех европейцев с точки зрения энергетической и экономической безопасности, добавил Макогон.