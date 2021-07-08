Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Четвертый день подряд движение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке напоминает колебание маятника.

Если в мае или июне можно было говорить о выраженном тренде – или на укрепление, или на ослабление национальной валюты, то в июле движение котировок больше напоминает то ли колебание маятника, то ли движение больших «качелей», которые перемещаются из одной крайней точки в другую. При этом очевидно желание некоторых участников торгов «раскачать» этот маятник, увеличив амплитуду колебания. Зачем это делается, думаю, понятно: спекулянты зарабатывают на этих движениях, продавая на максимумах, а затем откупая на минимальных значениях. Такая ситуация вполне устраивает Национальный банк: ему не приходится тратить ресурсы, сглаживая колебания; спекулянты это делают за него. А вот откупить какой-то объем валюты во время движения к минимумам – вполне реально. Так и сегодня: в начале торгов сначала пошли вниз, опустившись до 27,23 гривен на покупке, а затем «маятник» качнулся в обратную сторону, и к обеду достигли недельного максимума – 27,33 гривен на покупке и 27,355 гривен на продаже. А к закрытию торгов опять двинулись вниз. Специалисты называют такое поведение рынка «боковым трендом», или, на жаргоне биржевых трейдеров, «боковиком».

Закрыли торги четверга на 4,5 копейки на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в среду, по сути, вернувшись к уровню закрытия вторника.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,23/27,31 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись уже, чем вчера: спрэд на старте составил 8 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,24 гривен прошла в 09:43. На старте покупателей валюты было чуть больше, чем продавцов, но разница была не существенной. До 10 утра сделки шли в узком диапазоне 27,24-27,25 гривен. Затем активизировались спекулянты: они начали выставлять заявки на покупку, играя на повышение курса. Котировки отреагировали ростом и к началу обеденного перерыва достигли максимальных значений. С 13 до 14 часов сделки шли в диапазоне 27,30-27,31 гривен. После обеда активность покупателей начала снижаться, и рост котировок прекратился. К закрытию торгов откатились от максимальных значений дня.

Котировки закрытия – 27,30/27,34 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 15,7 млн по сравнению со средой и составил 142,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2679 гривен.

Официальный курс доллара на 9 июля установлен на отметке 27,2862 гривен за доллар, снижение на 1,31 копейки.

Официальный курс евро на 9 июля установлен на отметке 32,3191 гривны за евро, рост на 2,81 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1838. После вчерашней публикации протокола заседания FOMC по вопросу процентной ставки евро устремился вверх, поднявшись к вечеру до отметки 1,1866 доллара, но затем скорректировал свой рост и снизился до 1,1835 доллара.

Российский рубль утром четверга ускорил свое падение, опустившись до 75,35 рублей за доллар на фоне продолжающегося снижения мировых цен на нефть. К вечеру он частично отыграл потери, поднявшись до 74,70 рублей за доллар и состоянием на 19:00 торгуется в диапазоне 74,64-74,74 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел до 3,66-3,69 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Раскачивание курса доллара вверх-вниз в нешироком диапазоне с большой долей вероятности продолжится и в пятницу. При этом вряд ли амплитуда колебаний будет больше, чем в предыдущие дни. Выше 27,35-27,38 гривен на покупке вырасти безналичному доллару завтра будет сложно, т.к. спекулянты, которые сегодня покупали валюту, завтра по достижению этих уровней начнут так же активно ее продавать. В то же время и снижение ниже 27,22-27,23 гривен на покупке будет затруднено: здесь уже может подключиться Национальный банк, который так же заинтересован в пополнении золотовалютных резервов.

Наличный курс доллара в обменниках Киева сегодня днем поднимался до 27,26-27,27 гривен, а к вечеру опустился до 27,25 гривен. Как видим, колебания курса на наличном рынке еще слабее, и это объясняется летней пассивностью и отсутствием интереса к покупкам наличной валюты. Завтра доллар начнут продавать по 27,25-27,26 гривен, далее все будет зависеть от ситуации на межбанке. В зависимости от того, в какую сторону пойдет межбанк, туда же направится и наличный доллар, при этом отставая в темпе и держась ниже на несколько копеек.

Евро на FOREX завтра вполне может продолжить рост. Вслед за ним двинется и наличный евро, который уже сегодня за день вырос в цене на 10 копеек: с 32,19-32,20 до 32,28-32,30 гривен. Завтра евро начнут продавать по 32,29-32,30 гривен, но в течение дня он имеет неплохой шанс вырасти еще на несколько копеек.

Наличный российский рубль уже подешевел, отыграв падение на мировых рынках. Завтра утром его будут продавать по 3,66-3,69 гривны за 10 рублей, и дешевле в последний рабочий день недели он уже не будет.