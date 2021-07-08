Нардеп под "кайфом" на VIP-авто спровоцировал ДТП и напал на человека

Во Львове народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко спровоцировал ДТП, находясь за рулем элитного авто Ford Mustang. Анализ якобы подтвердил состояние наркотического опьянения, сообщает Деловая столица.

"Юрченко на своем незадекларированном Мустанге едва не убил людей, находясь под кайфом от амфетамина, влетел в Фольксваген во Львове. После аварии он пытался бежать, его задержали местные" , — написал внефракционный народный депутат, избранный от "Слуги народа" Гео Лерос..

Лерос также обнародовал фото с результатами теста на наркотики, утверждая, что это результаты Юрченко. На видео с места инцидента видно, как Юрченко ведет себя агрессивно и пытается помешать вести съемку.

13 сентября 2020 года стало известно, что представители НАБУ задержали помощника "слуги" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Тот якобы получал первый транш взятки за внесение его начальником законопроекта по обращению с бытовыми отходами, который должен был стоить "спонсорам" $200 тыс.

Юрченко заявил, что не виноват и докажет свою невиновность.

15 сентября Фищенко было сообщено о подозрении. Он был арестован и еще 17 сентября вышел под залог в 1 млн грн.

21 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Александра Юрченко с залогом в 3,1 млн грн. 24 сентября за него внесли 3,1 млн грн залога и в этот же день он вышел из СИЗО с электронным браслетом. В ноябре по решению Высшего антикоррупционного суда электронный браслет с нардепа сняли.