Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину

Все вакцины от коронавируса, признанные Всемирной организацией здравоохранения, хороши, поскольку защищают от среднего и тяжелого течения COVID-19, сообщает Деловая столица.

"Поверьте мне — лучшая вакцина та, которая у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжелого и среднего течения коронавируса. это мы видим на примере тех стран, где сегодня разгулялась "Дельта", а это — Великобритания и Испания" , — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.