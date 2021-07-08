В Миргороде задержали девушку, напавшую с ножом на полицейского

В Полтавской области в Миргороде задержали 22-летнюю женщину, которая напала на полицейского с ножом. Ее отправили в спецучреждение на обследование, сообщает Страна.ua.

"Во время работы по вызову следователь Миргородского райотдела полиции пострадал от агрессивных действий 22-летней жительницы города. Женщина ножом порезала офицеру предплечье, когда тот пытался прекратить ее противоправное поведение в публичном месте" , - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Полтавщины.

Сообщается, что во вторник, 6 июля, около 17 часов, следственно-оперативная группа прибыла на ул. Спартаковскую из-за неадекватного поведения молодой женщины посреди улицы.

С начала года жительница Миргорода регулярно попадала в поле зрения полиции и суда. На этот раз от нецензурной брани женщина перешла к угрозам, адресованным полицейским. Одну из них - порезать ножом - она выполнила.

Нарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и направили в специализированное учреждение для обследования.

Сведения об этом факте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

В рамках производства назначены судебные экспертизы. Фигурантке уже сообщено о подозрении, и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

За причинение телесных повреждений полицейскому при исполнении служебных обязанностей (в зависимости от их тяжести) Уголовный кодекс предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.