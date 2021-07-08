В Мелитополе на предприятии прогремел взрыв, есть пострадавшие

В четверг, 8 июля, в Мелитополе прогремел взрыв на территории предприятия "Технодом Альянс". Несколько человек получили ожоги, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей, когда произошел взрыв. В результате инцидента мужчины получили ожоги всего тела 2-й степени, их госпитализировали.

"Главное управление Гоструда в Запорожской области принимает меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая" , - говорится в сообщении.

Автор: Даша Харченко