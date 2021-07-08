Выяснилось, почему большим гербом не стал эскиз победителя

Президент Владимир Зеленский внес в Раду не тот проект большого герба, который победил на прошлогоднем конкурсе, потому что «не было никаких обязательств» предлагать парламенту на утверждение именно эскиз-победитель, сообщает Радио Свобода.

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и член комитета по вопросам организации госвласти Александр Корниенко.

«У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме» , - отметил он.

На вопрос Радио Свобода о том, целесообразно ли в таком случае было вообще проводить еще один конкурс, Корниенко отметил, что это «был фол последней надежды» от Минкульта.