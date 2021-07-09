9 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В Бразилии - Карнавал в Рио-де-Жанейро, в США - День осведомленности о черепно-мозговых травмах, День благодарности коллекционерам автомобилей, День без лифчика, День сахарного печенья, День «Не кладите все яйца в один омлет», в Венгрии - Фестиваль вина «Бычья кровь», в Камбодже - День посадки деревьев, в Кирибати - День пожилых людей, День национальной культуры, в Австралии - День Конституции, День «Шоу Теннант-Крик», в Аргентине - День независимости, в Бразилии - День Конституционалистской революции, в Казахстане - День работников водного хозяйства, День работников органов налоговой службы, в Палау - День Конституции, в Азербайджане - День сотрудников органов дипломатической службы, в Канаде - День провинции Нунавут, сообщает УНИАН.

Памятные даты 9 июля, годовщины и события

В 1868 году вступила в силу 14-я поправка к Конституции Америки - одна из самых важных для страны. Она гласит, что все лица, рожденные в США или получившие гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают, и могут быть лишены права на жизнь, свободу и собственность только решением суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов. В 1870 году в Конституцию была внесена 15-я поправка - право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским состоянием в прошлом. Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и затем ратифицирована всеми 13, существовавшими на то время, штатами. Тогда она состояла из семи статей. На сегодняшний день в нее было внесено всего 27 поправок. Этот пример достоин подражания. Конституция Украины, принятая в 1996 году, менялась несколько раз. Все изменения каждый раз связаны с приходом новой власти.

9 июля принято считать днем рождения именитого Уимблдонского турнира. Так, в 1868 году на арендованной земле в Ворпл-Роад на окраине Лондона был создан «Всеанглийский крокет-клуб». Игра в крокет тогда была очень популярной. В 1872 году один из любителей крокета, чтобы записать свою дочку в пожизненные члены клуба, подарил ему конный каток для выравнивания грунта на игровых площадках. Кстати, крокетчики еще любили поиграть в лаун-теннис. Ради этой забавы в 1875 году клуб открыл первый теннисный корт. Мода на игру набирала обороты. И надо же - сломалась «газонокосилка», игры приходилось откладывать из-за быстрого зарастания корта. Новая «машинка» стоила 10 фунтов – заоблачная сумма для клуба на то время. И тогда пришла идея - провести чемпионат, чтобы подсобрать деньжат. Плата за участие была установлена в размере одной гинеи, а входная плата для зрителей - в размере одного шилинга (гинея - золотая монета, которая была впервые отчеканена в 1663 году, ценилась чуть дороже, чем фунт и шилинг). Победителем стал Спенсор Гор, который после финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». В кассе клуба, после вручения призов, осталось 17 гиней, которых с лихвой хватило на новую «газонокосилку». А на сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира с призовым фондом в миллионы фунтов.

9 июля 1961 года в канадском Виннипеге был открыт памятник Великому Кобзарю Тарасу Шевченко.

В 2002 году в этот день была разоблачена беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 июля чтит память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе день назвали «Земляничником» - по традиции 9 июля начинали собирать землянику. Другие названия праздника: «День Давида», «Медосбор», «Ягодница», «Тихвинская».

Что сегодня нельзя делать

Не стоит выбрасывать землянику, даже если она примялась - лучше из нее что-нибудь приготовить.

Приметы на 9 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дождь - такая погода установится до осени;

день жаркий - в течение сорока дней продержится палящая засуха, прохлада придет лишь в сентябре;

день засушливый - грибов до осени не будет;

много земляники - зима будет морозной.

Именины 9 июля

Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия и Ивана.