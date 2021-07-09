В США выписали штраф на $10 тыс. за отказ надеть маску в самолете

В США пассажир самолета был оштрафован на 10,5 тысяч долларов из-за того, что отказался во время полета надеть маску. Штраф был выписан Федеральным авиационным управлением страны, сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел еще 27 февраля. Мужчина совершал перелет из штата Юта в Аризону.

"Бортпроводник семь раз напоминал ему надевать маску должным образом, и каждый раз он спускал ее с носа после того, как бортпроводник уходил", - говорится в сообщении.

Потом пассажир поругался с бортпроводником, не стал заполнять протокол о нарушении и отказался предоставлять удостоверение личности.

Также он обвинил бортпроводников в агрессивности.

С 1 января 2021 года FAA получило 3 271 сообщение о недисциплинированном поведении пассажиров, в том числе около 2 475 сообщений о том, что пассажиры отказываются соблюдать федеральные требования в отношении масок.