В Украине за неделю заблокировали более 60 тыс. атак на госинформресурсы

Специалисты Государственной спецсвязи за неделю (с 30 июня по 6 июля) 2021 года заблокировали более 60 тыс. атак, большая часть которых прикладного уровня, сообщает Интерфакс-Украина.

"Системой защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировано 60 тыс. атак различных видов, что на 28% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (97%). Зафиксировано и заблокировано 11 DDoS-атак", – сообщается на сайте ведомства в четверг.

Отмечается, что системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 237 378 подозрительных событий (на 5% больше чем на предыдущей неделе). В частности: попыток получения прав пользователя - 48%; попыток получения прав администратора - 21%; нарушений корпоративной политики безопасности - 10%; подозрительного исполняемые кода - 7%; применение нестандартных протоколов - 6%.

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 3696 киберинцидентив (на 12% больше чем на предыдущей неделе).

Отмечается, что подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространение вредоносного программного обеспечения - 75% и фишинга - 24%.