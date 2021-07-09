Косметолог дала советы, как бороться со вторым подбородком

Косметолог дала советы, как бороться со вторым подбородком
Фото: девушка, красота

Чтобы избавиться от второго подбородка и обвисания кожи, нужно подобрать домашний уход, который вернет коже упругость. Чтобы бороться с первыми признаками старения, следует использовать крем в составе которого: витамин C, коэнзим Q10, ретинол и другие полезные компоненты, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала врач-косметолог Карина Должанская. Эксперт объяснила, какие процедуры являются действенными против второго подбородка.

"Необходимо предупредить появление статических морщин и подобрать витаминный домашний уход вместе с врачом, который не допустит ухудшения состояния кожи", – заметила косметолог.

Женщины хотят избавиться от второго подбородка
Женщины хотят избавиться от второго подбородка

Эксперт сообщила, что проблему обычно разделяют на три стадии. На начальном этапе от второго подбородка можно избавиться с помощью уходовых средств косметики, которые улучшают упругость кожи, тщательно ее увлажняют и подтягивают.

На втором этапе, когда проблема более значительная – косметолог советует использовать специальные инъекции, которые расщепляют жир. Также второй подбородок может быть генетической особенностью лица, от которой можно избавиться только с помощью пластической хирургии.

Массаж лица не помогает бороться со вторым подбородком
Массаж лица не помогает бороться со вторым подбородком

Массаж – действенная профилактика старения и обвисания кожи, которая снимает гипертонус мышц и улучшает притоки крови.

"Массаж лица руками профессионала или самомассаж не поможет в борьбе со вторым подбородком. Все популярные массажеры только разгоняют застоявшуюся лимфу, после чего нет отеков и заметный результат временной подтяжки". – подчеркнула косметолог.

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