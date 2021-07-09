Косметолог дала советы, как бороться со вторым подбородком

Чтобы избавиться от второго подбородка и обвисания кожи, нужно подобрать домашний уход, который вернет коже упругость. Чтобы бороться с первыми признаками старения, следует использовать крем в составе которого: витамин C, коэнзим Q10, ретинол и другие полезные компоненты, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала врач-косметолог Карина Должанская. Эксперт объяснила, какие процедуры являются действенными против второго подбородка.

"Необходимо предупредить появление статических морщин и подобрать витаминный домашний уход вместе с врачом, который не допустит ухудшения состояния кожи" , – заметила косметолог.

Женщины хотят избавиться от второго подбородка

Эксперт сообщила, что проблему обычно разделяют на три стадии. На начальном этапе от второго подбородка можно избавиться с помощью уходовых средств косметики, которые улучшают упругость кожи, тщательно ее увлажняют и подтягивают.

На втором этапе, когда проблема более значительная – косметолог советует использовать специальные инъекции, которые расщепляют жир. Также второй подбородок может быть генетической особенностью лица, от которой можно избавиться только с помощью пластической хирургии.

Массаж лица не помогает бороться со вторым подбородком

Массаж – действенная профилактика старения и обвисания кожи, которая снимает гипертонус мышц и улучшает притоки крови.