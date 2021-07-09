В Киеве внедрят компьютерную систему борьбы с пробками

Киевские власти начинают внедрение новой интеллектуальной системы видеонаблюдения за транспортными потоками. Как говорят в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, она призвана предупреждать образование пробок, сообщает АвтоПортал.

Основной задачей интеллектуальной транспортной системы будет контроль загрузки дорог Киева. Таким образом, планируют улучшить работу общественного транспорта, чтобы он двигался строго по расписанию.

В КГГА совместно с Управлением патрульной полиции Киева и КП «Информатика» выбрали три локации с сильным трафиком для тестового внедрения системы. Это перекресток бульвара Леси Украинки, ул. Бассейной, ул. Мечникова и ул. Льва Толстого, а также площадь Победы и Европейская площадь.

В перспективе новая система видеонаблюдения должна заработать на 65 основных магистралях Киева и выездах из города. Она позволит проанализировать трафик и рассчитать транспортные модели, что даст возможность сбалансировать потоки авто, корректировать работу светофоров и регулировать ограничения въезда грузового транспорта.