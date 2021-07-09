В Киеве без света остался почти весь микрорайон

Почти 80 многоэтажек и 600 частных домов в столичном микрорайоне "Жуляны" остались без света из-за аварии, сообщает Украинская правда.

"В 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны"", - сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Сообщается, что сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

О восстановлении электроснабжения обещают проинформировать дополнительно.