Доктор рассказал, как узнать опасно ли для вас повышение холестерина в крови

Высокий холестерин в крови, не считавшийся проблемой еще несколько десятков лет назад, сейчас волнует многих. Инфаркты и инсульты уносят жизни многих людей, и причиной половины их них является атеросклероз сосудов. Следствием атеросклероза и является повышенный холестерин в крови у мужчин и женщин, сообщает Доктор Петрик.

Простое повышение уровня холестерина в крови не всегда соответствует риску развития атеросклероза. Более точный метод прогнозирования рисков - соотношение уровня аполипопротеина В и аполипопротеина А1.

Из данного видео вы сможете подробнее узнать, опасно ли для вас повышение холестерина в крови?