Названа возможная причина убийства президента Гаити
Президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить на фоне разборок между организованными преступными группировками, которые занимаются торговлей наркотиками. Такую возможную причину его гибели назвал заместитель руководителя Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых, сообщает Лента.Ру.
"По моему глубокому убеждению, это внутреннее дело, и оно касается такого рода выяснения отношений между криминальными группировками, которые пытаются сменить власть и обеспечить себе некий приоритет в дальнейшем при реализации своих планов", — приводит сайт канала слова эксперта.
Как сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер, отряд убивших президента наемников состоял из 26 человек. Пьер подтвердил, что выборы нового главы государства в Гаити состоятся 26 сентября, как и было запланировано.
8 июля полиция Гаити попросила у США помощи в расследовании убийства президента.
Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 пуль. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное. Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.