Кива отдыхает в турецком отеле, где снимает номер за 1000$ в день
Ветеран АТО Михаил Майман сообщил, что встретил депутата от ОПЗЖ Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate.
Об этом свидетельствует публикация Маймана в Telegram-канале.
По словам ветерана АТО,
"отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тыс. дол. за 10 дней".
"Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет", - пишет Майман.
Напомним, в январе прошлого года в столичном ресторане произошла драка с участием нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман.