Кива отдыхает в турецком отеле, где снимает номер за 1000$ в день

Ветеран АТО Михаил Майман сообщил, что встретил депутата от ОПЗЖ Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate.

Об этом свидетельствует публикация Маймана в Telegram-канале.

По словам ветерана АТО, "отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тыс. дол. за 10 дней".

"Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет" , - пишет Майман.

Напомним, в январе прошлого года в столичном ресторане произошла драка с участием нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман.