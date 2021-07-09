Межбанк замер в ожидании движения

В пятницу на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается стабильная торговля, практически без колебаний. Сделки проводятся в узком диапазоне 27,30-27,33 гривен.

Попытки покупателей сыграть на понижение котировок не увенчались успехом. Однако и дороже 27,33 подняться не удалось. Объем сделок в системе Bloomberg после обеда немного не дотянул до 100 млн долларов: активность участников торгов сегодня ниже, чем в предыдущие дни.

Курс доллара в обменниках Киева замер на месте. С самого утра наличного «американца» продают в пределах 27,26-27,28 гривен. После обеда ситуация осталась прежней; чаще всего предлагают купить оптовые суммы доллара по 27,27 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня сначала опустился до отметки 1,1824 доллара, а затем устремился вверх и поднялся до 1,1862 доллара, всего 4 пункта не дотянув до вчерашнего дневного максимума. Наличный евро сегодня продают по цене от 32,25-32,26 до 32,30-32,32 гривен.

Цена польского злотого в столице осталась прежней: как и вчера, сегодня его предлагают по 7,10-7,12 гривен.

В России курс доллара к рублю упал почти на рубль по сравнению со вчерашним днем: к обеду он поднялся до 74,20 рублей за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и вчера, продают по 3,66-3,70 гривны за 10 рублей.