В Британии построили необычный электромобиль

На "Фестивале скорости" в британском Гудвуде стартап McMurtry Automotive из Глостершира презентовал экстравагантный трековый электрокар Speirling (ирл. гроза). Новина способна развить скорость до 323 км/ч, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Машина не предназначена для использования на обычных дорогах, но зато фаны скорости смогут в полной мере насладиться ей на гоночных треках. На трассе в Гудвуде Spеirling пилотировал девятикратный призер "24 часов Ле-Мана" Дерек Белл.

В основе новинки лежит углепластиковый монокока с интегрированной батарей. Источник: McMurtry Automotive

В основе новинки лежит углепластиковый монокока с интегрированной батарей. Кузов изготовлен из композитных материалов. Подвеска многорычажная, с адаптивной регулировкой клиренса. За 19-дюймовыми колесными дисками скрываются карбоно-керамические тормозные механизмы.

Сзади расположен тяговый электромотор мощностью около 1000 л.с. Источник: McMurtry Automotive

Сзади расположен тяговый электромотор мощностью около 1000 л.с., питание для которого обеспечивает батарея энергоемкостью 60 Квтч. Такой тандем обеспечивает возможность повести на треке до 60 минут в максимальных скоростных режимах, что, по словам создателей, эквивалентно 560 км на обычных дорогах.