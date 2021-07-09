Начали действовать новые правила въезда в Словакию

Словакия с сегодняшнего дня меняет правила въезда в связи с карантинными ограничениями. Теперь все, кто въезжает на территорию страны, должны предварительно зарегистрироваться на специальном вебсайте, сообщает РБК-Украина.

"Лица обязаны зарегистрироваться по ссылке: https://korona.gov.sk/ehranica, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны" ,- говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

Если человек прибывает воздушным транспортом, ему необходимо выезда заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.

Все вакцинированные граждане, въезжающие на территорию Словакии, должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов).

Впрочем, самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Детям до 12 лет не нужно проходить тест.

Кроме этого, лица, которым нельзя делать прививки по состоянию здоровья должны подтвердить этот факт сертификатом, а также предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 сделан не позднее, чем за 72 часа.

Отмечено, что кроме COVID-карты ЕС или сертификата о прививках, сертификаты других стран также признаются при условии, что он содержит необходимую информацию словацком, чешском и английском языках.

По информации ведомства, непривитый человек, который следуют в Словакию на работу может не проходить самоизоляцию (правило действует до 01.09.2021), если он:

за последние 14 дней находился только в одной из стран ЕС, в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии или Украине;

имеет разрешение на временное или постоянное проживание в Словакии и место работы в одной из стран ЕС, в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии или Украине;

имеет постоянный или временный вид на жительство в странах ЕС, в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Швейцарии, а в случае Украины - на расстоянии до 100 км от ближайшего действующего пункта пропуска и место работы в Словакии;

имеет справку от работодателя о месте работы;

имеет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 7 дней до прибытия.

Автор: Мария Кучерявец