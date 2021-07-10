Как избежать дряблости кожи при похудении: диетолог дала эффективные советы

Вы изменили свои привычки, наладили питание, приложили много усилий и наконец увидели заветную цифру на весах. Казалось бы, все проблемы позади. Но тут подстерегает еще одна проблема - дряблость кожи и растяжки. Такое нам точно не нужно, сообщает РБК-Украина.

Избежать этого помогут несколько простых рекомендаций, которыми диетолог-нутрициолог Мила Микитюк поделилась в Instagram.

Как не допустить дряблости и обвисания кожи после похудения:

Худейте постепенно. Слишком быстрая потеря веса может привести к потере упругости и образованию растяжек.

Правильно питайтесь и принимайте витамины. Обратите внимание на Омега-3 жирные кислоты, ведь именно они необходимы для построения клеток кожи.

Соблюдайте питьевой режим. Достаточное количество воды помогает снизить дряблость кожи и образование складок во время похудения.



Занимайтесь спортом. Тут даже нечего комментировать. Регулярные умеренные тренировки положительно скажутся и на фигуре, и на качестве кожи.

Практикуйте массаж и контрастный душ. Во время массажа ускоряются обменные процессы в тканях: кожа и подкожная клетчатка насыщаются кислородом и полезными веществами, ускоряется обмен веществ, улучшается кровоток и лимфоток.

Питайте кожу. Увлажнение кожи играет огромную роль в поддержании ее эластичности.

И помните, что похудение должно идти исключительно из любви к себе!

Автор: Марина Настевич