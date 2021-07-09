Погода на 10-11 июля: жара в субботу, гроза в воскресенье

Недолго погода во всей Украине была засушливой. На выходных снова кое-где выпадут дожди, в воскресенье – даже с грозой. Но все же на большей части страны будет солнечно, с легкой облачностью. К тому же, в субботу нас ожидает сильнейшая жара.

В субботу, 10 июля, по всей Украине ожидается температура 30-33°С днем и от 15 до кое-где 21°С ночью. Эпицентр дневной жары придется на Днепропетровскую область – там воздух прогреется до 32-34°С, ночью же температура опустится до 17-19°С.

Погода, ожидаемая в субботу, 10 июля. Скриншот: Meteobar

В воскресенье, 11 июля, жара днем спадет на западе Украины и в Одесской области – там ожидается температура 28-31°С. Ночью же на Одесчине будет намного теплее – от 19 до 21°С, в то время, как в западных областях прогнозируют всего 15-19°С. В центре страны, на севере, на юге и в Крыму температура будет наиболее умеренной – около 30-33°С днем и 17-20°С ночью. Наиболее жарким регионом в воскресенье станет восток – там прогнозируют от 31 до 34°С в Луганской области днем и 17-21°С ночью.

Погода, ожидаемая в воскресенье, 11 июля. Скриншот: Meteobar

На этих выходных кое-где прольются дожди. В субботу это будут только западные области, кроме Волынской, Ровенской и Хмельницкой. В воскресенье же к ним присоединятся южные области и Крым. Также на воскресенье в этих районах прогнозируют грозы. В субботу будет очень ветрено в южных областях, на западе и в Крыму. В воскресенье самыми ветреными районами будут Крым и север страны.

Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в связи с жарой и отсутствием осадков 10-11 июля на севере Украины, на западе, а также в Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.

В Киеве﻿ 10 июля, в субботу, ожидается температура от 19 до 32°С в течении дня и от 21 до 32°С в воскресенье, 11 июля. Ветер в столице на выходных ожидается на уровне 4-11 км/час. Дождей не прогнозируется.