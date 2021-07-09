Что ожидается на валютном рынке на выходных

В пятницу торги на межбанковском﻿ валютном рынке прошли в очень узком диапазоне. Практически все сделки прошли по ценам от 27,30 до 27,33 гривен.

Колебания курса безналичного доллара, которые наблюдались с понедельника по четверг, в пятницу просто отсутствовали. И даже несмотря на то, что с утра была отмечена активность со стороны покупателей, к росту котировок она не привела. Уровень 27,33 гривен на покупке так и остался максимумом этой недели. Желающих продать сегодня тоже было немного, поэтому спрос и предложение отлично сбалансировали друг друга. Диапазон 27,30-27,33, похоже, устроил сегодня и продавцов, и покупателей, которых сегодня было меньше, чем в предыдущие дни.

Закрыли торги пятницы на 3 копейки на покупке и на 1 копейку на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,28/27,35 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись уже, чем вчера: спрэд на старте составил 7 копеек. Первая сделка по цене 27,28 гривен прошла в 09:49. На старте продавцы четко обозначили цену, по которой они согласны отдавать. Поэтому уже к 10 утра ценник на покупку поднялся выше уровня 27,30 гривен – да так и остался выше вплоть до окончания торгов. Все колебания пятницы уложились в 3 копейки. После 15:30, когда покупателей почти не осталось, спекулянты решили попытаться сыграть на понижение, но ни к чему это не привело.

Котировки закрытия – 27,27/27,33 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 27 млн по сравнению со средой и составил 115,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3204 гривен.

Официальный курс доллара на 12 июля установлен на отметке 27,2862 гривен за доллар, рост на 3,72 копейки.

Официальный курс евро на 12 июля установлен на отметке 32,4056 гривны за евро, рост на 8,65 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1858. После вчерашней роста евро в первой половине дня опустился до отметки 1,1824 доллара, но затем опять устремился вверх и к вечеру переписал вчерашний максимум, поднявшись до 1,1873 доллара.

Российский рубль сегодня продолжил отыгрывать понесенные ранее потери. Однако несмотря на все усилия, уровень 74,18 рубля за доллар стал максимумом, которого удалось достичь. После нескольких неудачных попыток рубль вернулся к отметке 74,40 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в диапазоне 74,28-74,38 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,66-3,70 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке на выходных

Пятница запомнилась как на межбанковском, так и на наличном валютном рынке отсутствием каких-либо колебаний. Точно так же, как колебания безналичного доллара сегодня происходили в 3х-копеечном диапазоне, так и курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева в течение всего дня сохранялся на уровне 27,26-27,28 гривен. Можно допустить, что и на выходных сохранятся такие же цены, а там, где операторы валютного рынка будут испытывать сложности с наличной гривней, возможны и более низкие цены на уровне 27,23-27,25 гривен.

Аналогичная ситуация сложилась и с наличным евро. Рост евро на FOREX вчера и сегодня привел к росту ценника на наличный евро: утром в столице его продавали по 33,26-33,28 гривны, а к вечеру – уже по 33,33-33,35 гривны. В районе 33,30-33,35 гривен евро будут продавать и на выходных.

Что касается наличного рубля, новый диапазон цен – 3,66-3,70 гривны за 10 рублей сохранится и на выходных. Несмотря на то, что рубль пытается восстановиться к прежним ценам, удастся ему это еще не скоро, а значит, ожидать, что наличный рубль подорожает больше, чем на 2-3 копейки, не стоит.