Экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение

Бывшему народному депутату Семену Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил адвокат Семенченко Владислав Добош.

Текст подозрения также есть в распоряжении издания.

Раньше бывшего командира батальона "Донбасс" подозревали только в создании незаконного вооруженного формирования и организации совершения террористического акта.

Однако почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НЗФ к делу добавилась еще одно — приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

По словам адвоката Семенченко, подозрение была ожидаемым, однако удивление вызывает время его вручения. Поскольку существование незаконного вооруженного формирования вроде как должно предусматривать наличие оружия у его членов.

Защита говорит, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.