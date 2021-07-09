Убийцы президента Гаити раскрыли детали преступления

Двое граждан США, которые причастны к убийству президента Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что звали организатора покушения "Майком", а сама операция по ликвидации главы страны готовилась в течение месяца, сообщает Деловая столица.

В результате допроса двух американцев гаитянского происхождения, выяснилось, что оба подозреваемых играли роль "переводчиков" в группе колумбийцев и не находились в комнате президента во время его убийства. Оказалось, что Джейс Солаж ранее работал в охране посольства Канады на территории Гаити. О другом "переводчике" пока ничего не известно.

Венсан признался, что организатором покушения был иностранец "Майк", который общался с ними на английском и испанском языках. Мужчина добавил, что нашел работу переводчика для группы убийц через объявления в интернете.

Напомним, действующий президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своем доме в результате нападения неизвестных в ночь на 7 июля. Его жена получила тяжелые ранения и был госпитализирована. Ранее СМИ сообщали, что в больнице она скончалась. Однако в Посольстве Гаити в Доминиканской Республике эту информацию опровергли.

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение после убийства президента. В стране также объявили 15-дневный траур.

8 июля представители различных органов власти Гаити сообщили об аресте подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза.