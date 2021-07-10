НБУ утвердил тариф на регистрацию коллекторов

Национальный Банк Украины установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании. За "разрешение на работу" им будет необходимо заплатить 24 тыс. грн, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 9 июля, проинформировала пресс-служба регулятора.

"Изменения в ЗУ "О потребительском кредитовании" предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать, в том числе и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов. Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее" , - пояснили в НБУ.

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года. Обновленные реквизиты счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования будут размещены на специальной веб-странице НБУ.