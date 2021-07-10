Как избавиться от пищевой моли: проверенные способы

Не слишком приятно увидеть на кухне пищевую моль. Эти маленькие бабочки могут поселиться во многих местах.﻿Пищевая моль откладывает в различных продуктах яйца, из которых появляются прожорливые личинки. Как бороться с этим насекомым, и насколько оно опасное, сообщает 24 Канал.

Внешний вид

Пищевая моль очень похожа на обычную: имеет серые крылья, верхняя часть которых светлее, а нижняя – темная, а ее длина примерно 1 сантиметр. Живет это насекомое максимум 19 дней. За это время оно успевает отложить более 300 яиц, из которых появляются личинки – гусеницы белого или желто-белого цвета с черной головой.

Где чаще всего заводится моль и почему

Вы будете удивлены, но взрослая бабочка не навредит вашему дому, ведь она ничего не ест, а питается только водой. Главный вред приносят гусеницы, которые находятся на стадии развития и требуют много пищи.

Чаще всего пищевая моль осваивается в крупах, макаронах, фасоли, сухофруктах и ​​орехах. Маленькие личинки не только там питаются, но и остаются свои отходы. Насекомое также любит размножаться в теплых и влажных местах. Поэтому следите, чтобы у вас на кухне было всегда убрано.

Пищевая моль обычно активная ночью , поэтому, чтобы ее увидеть, зайдите на кухню в позднее время.

Где искать

Следует помнить, что гусеницы любят различные продукты, но больше всего им нравится:

пшено;

сушеные абрикосы;

изюм;

груши и яблоки.

Именно эти продукты следует осмотреть в первую очередь. Большой вред личинки наносят семенам, которое предназначено для посева, ведь съедает зародыш. Также моль любит шоколадные конфеты, приправы, чай.

Как бороться с насекомыми

Чтобы избавиться от пищевой моли на кухне, стоит:

Проверить все продукты и посмотреть, нет ли там насекомых.

Пораженные крупы, муку, орехи и другие продукты нужно обязательно выбросить и вынести мусор из дома.

Продукты, в которые моль не успела добраться, желательно прогреть в духовке или в микроволновой печи и пересыпать в посуду, что плотно закрывается.

Продезинфицируйте все ящики и полки водой с уксусом, проветрите их и наведите порядок. Моль также боится мороза, поэтому зимой можно вынести крупы и другие продукты на балкон. Это поможет избавиться от личинок и яиц.

Приобретите профессиональное средство для борьбы с молью. После использования специального аэрозоля, нужно обязательно промыть все поверхности, контактирующие с продуктами.

Народные средства

К счастью, существуют растения, которые моль не любит. Положите на полки с продуктами полотняные мешочки с лавандой, веточками мяты и полыни. Они будут отпугивать бабочек и не дадут им размножаться. Это поможет обезопасить вас от моли и избавиться от нее на начальных этапах.

Действенные советы, которые помогут отпугнуть моль: