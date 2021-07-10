Как избавиться от пищевой моли: проверенные способы
Не слишком приятно увидеть на кухне пищевую моль. Эти маленькие бабочки могут поселиться во многих местах.Пищевая моль откладывает в различных продуктах яйца, из которых появляются прожорливые личинки. Как бороться с этим насекомым, и насколько оно опасное, сообщает 24 Канал.
Внешний вид
Пищевая моль очень похожа на обычную: имеет серые крылья, верхняя часть которых светлее, а нижняя – темная, а ее длина примерно 1 сантиметр. Живет это насекомое максимум 19 дней. За это время оно успевает отложить более 300 яиц, из которых появляются личинки – гусеницы белого или желто-белого цвета с черной головой.
Где чаще всего заводится моль и почему
Вы будете удивлены, но взрослая бабочка не навредит вашему дому, ведь она ничего не ест, а питается только водой. Главный вред приносят гусеницы, которые находятся на стадии развития и требуют много пищи.
Чаще всего пищевая моль осваивается в крупах, макаронах, фасоли, сухофруктах и орехах. Маленькие личинки не только там питаются, но и остаются свои отходы. Насекомое также любит размножаться в теплых и влажных местах. Поэтому следите, чтобы у вас на кухне было всегда убрано.
Пищевая моль обычно активная ночью , поэтому, чтобы ее увидеть, зайдите на кухню в позднее время.
Где искать
Следует помнить, что гусеницы любят различные продукты, но больше всего им нравится:
- пшено;
- сушеные абрикосы;
- изюм;
- груши и яблоки.
Именно эти продукты следует осмотреть в первую очередь. Большой вред личинки наносят семенам, которое предназначено для посева, ведь съедает зародыш. Также моль любит шоколадные конфеты, приправы, чай.
Как бороться с насекомыми
Чтобы избавиться от пищевой моли на кухне, стоит:
- Проверить все продукты и посмотреть, нет ли там насекомых.
- Пораженные крупы, муку, орехи и другие продукты нужно обязательно выбросить и вынести мусор из дома.
- Продукты, в которые моль не успела добраться, желательно прогреть в духовке или в микроволновой печи и пересыпать в посуду, что плотно закрывается.
Продезинфицируйте все ящики и полки водой с уксусом, проветрите их и наведите порядок. Моль также боится мороза, поэтому зимой можно вынести крупы и другие продукты на балкон. Это поможет избавиться от личинок и яиц.
Приобретите профессиональное средство для борьбы с молью. После использования специального аэрозоля, нужно обязательно промыть все поверхности, контактирующие с продуктами.
Народные средства
К счастью, существуют растения, которые моль не любит. Положите на полки с продуктами полотняные мешочки с лавандой, веточками мяты и полыни. Они будут отпугивать бабочек и не дадут им размножаться. Это поможет обезопасить вас от моли и избавиться от нее на начальных этапах.
Действенные советы, которые помогут отпугнуть моль:
- Приготовьте раствор из воды, столового уксуса, нашатырного спирта, добавив мяты, лаванды, розмарина или цитрусовых. Запах необязательно должен быть очень концентрированным, ведь бабочка улавливает даже легкие ароматы.
- Моль в продуктах не заведется, если в шкаф положить чеснок, каштаны, кожуру с лимона или ватку, пропитанную эфирным маслом.
- Рекомендуем на кухне поставить вазон с геранью. Это растение выделяет вещества, которые способны уничтожать многих микробов и отпугивать вредителей.