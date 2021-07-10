Укрзализныця назвала причину массовой задержки поездов (Обновлено)

В субботу утром пассажиры Укрзализныци, которые находятся на Центральном железнодорожном вокзал Киева, сообщили о массовой задержке прибывающих поездов.

Обновлено в 10:22

На странице "УЗ" в Facebook появилось сообщение, что поезда задерживаются из-за схождения с рельсов товарного поезда.

"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныця направляются с опозданием."

По состоянию на 9:00 задерживаются рейсы

№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3:00)

№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут)

№358 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 30 минут)

№761 Киев - Одесса (задержка составила 1:00 40 минут)

№715 Киев - Львов ( задержка составила 1:00 25 минут)

№20 Попасная - Киев (задержка составила 1:00)

№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00 35 минут)

№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут)

№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00)

№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2:00 )

№106 Одесса - Киев (задержка составила 2:00)

№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут)

№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1:00)

"Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся" , - сообщила пресс-служба Укрзализныци.

08:15

"Утро 10 июля. Поезда задерживаются от 30 минут до полутора часов. Что-то случилось? На вокзале – никакой информации о причинах задержки" , - написал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

Фото: facebook.com/sivangor

На странице Укрзализныци в Facebook пассажиры опаздывающих поездов сообщают, что составы остановились в Фастове.

"Просыпаюсь только что поезд стоит, соседей нет, должен был приехать час назад. Стоим где-то. Думал уже, что в отстойнике для вагонов оказались. Стоим в Фастове", - написал пользователь с ником Сергей Степан.

Появилась информация, что причиной задержки стал упавший на рельсы столб.

"Сказали где-то около Киева упал столб на пути, должны скоро возобновить движение", - поделилась информацией Оксана Ильницкая.

Официального разъяснения от "УЗ" пока не поступало.