Укрзализныця назвала причину массовой задержки поездов (Обновлено)
В субботу утром пассажиры Укрзализныци, которые находятся на Центральном железнодорожном вокзал Киева, сообщили о массовой задержке прибывающих поездов.
Обновлено в 10:22
На странице "УЗ" в Facebook появилось сообщение, что поезда задерживаются из-за схождения с рельсов товарного поезда.
"В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка часть пассажирских поездов Укрзализныця направляются с опозданием."
По состоянию на 9:00 задерживаются рейсы
- №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3:00)
- №142 Львов - Бахмут (задержка составила 3:00 15 минут)
- №358 Рахов - Киев (задержка составила 2:00 30 минут)
- №761 Киев - Одесса (задержка составила 1:00 40 минут)
- №715 Киев - Львов ( задержка составила 1:00 25 минут)
- №20 Попасная - Киев (задержка составила 1:00)
- №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1:00 35 минут)
- №118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1:00 50 минут)
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2:00)
- №81 Ужгород - Киев (задержка составила 2:00 )
- №106 Одесса - Киев (задержка составила 2:00)
- №281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2:00 45 минут)
- №30 Ужгород - Киев (задержка составила 1:00)
"Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся", - сообщила пресс-служба Укрзализныци.
08:15
"Утро 10 июля. Поезда задерживаются от 30 минут до полутора часов. Что-то случилось? На вокзале – никакой информации о причинах задержки", - написал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
На странице Укрзализныци в Facebook пассажиры опаздывающих поездов сообщают, что составы остановились в Фастове.
"Просыпаюсь только что поезд стоит, соседей нет, должен был приехать час назад. Стоим где-то. Думал уже, что в отстойнике для вагонов оказались. Стоим в Фастове", - написал пользователь с ником Сергей Степан.
Появилась информация, что причиной задержки стал упавший на рельсы столб.
"Сказали где-то около Киева упал столб на пути, должны скоро возобновить движение", - поделилась информацией Оксана Ильницкая.
Официального разъяснения от "УЗ" пока не поступало.