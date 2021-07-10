Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе котировки безналичного доллара изменялись в нешироком горизонтальном диапазоне, а Национальный банк больше выполнял функцию наблюдателя и всего один раз явно вмешался в ход торгов.

Торги на межбанковском﻿ валютном рынке открылись в понедельник 5 июля на отметке 27,30/27,42 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В этот день из-за выходного в США торговля осуществлялась по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом). Желающих купить по этой причине было значительно меньше, чем продавцов валюты, поэтому котировки сразу же пошли вниз. Национальный банк был вынужден отреагировать и выставил крупный ордер на покупку на уровне 27,26 гривен, чтобы не допустить дальнейшего снижения. На следующий день снижение продолжилось, ценник на покупку опустился до уровня 27,22 гривен, и Национальный банк провел тайную адресную интервенцию и выкупил 20 млн долларов у крупного продавца. В последующие дни регулятор на рынке не появлялся, а торговля проходила в диапазоне 27,23-27,35 гривен. Закрыли неделю на отметке 27,27/27,33 гривен – на 13 копеек на позиции «бид» и на 9 копеек на позиции «оффер» ниже, чем неделей ранее.

Такими же незначительными были на уходящей неделе изменения наличного курса доллара в Украине. Утром понедельника 5 июля его продавали в столице по 27,26 гривен. Во вторник 6 июля курс доллара в обменниках Киева опустился до 27,19-27,20 гривен, а затем снова вырос до 27,26-27,28 гривен. В интервале от 27,23 до 27,28 гривен он колебался вплоть до конца недели.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе падал с понедельника по среду и опустился с отметки 1,1895 до 1,1780 доллара. Публикация протокола заседания FOMC вечером среды 7 июля развернула тренд в обратную сторону, и в последующие два дня евро отыграл часть потерь. Закрыли неделю на отметке 1,1879 – на 17 пунктов выше, чем неделей ранее. В Украине курс наличного евро четко повторил график FOREX. Утром понедельника 5 июля его продавали по 32,35-32,38 гривен. К утру четверга евро подешевел до 32,19-32,21 гривен, а к вечеру пятницы – вновь подорожал до 32,33-32,35 гривен



Российский рубль на уходящей неделе продемонстрировал худшее падение к американскому доллару с конца марта: с 73,15-73,20 он опустился до 75,20 рублей за доллар. Причиной стало резкое падение мировых цен на нефть: так, цена барреля марки Brent упала на 7%, с 77,50 до 72 долларов за баррель. И лишь к концу недели рубль смог частично отвоевать свои потери. Закрыли неделю на отметке 74,53 рубля за доллар – на один рубль и 38 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в течение недели подешевел с 3,70-3,75 до 3,66-3,69 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Фактор «летней стабильности» вышел на первое место на валютном рынке. Как и на прошлой неделе, обстановка на валютном рынке на ближайшее время видится спокойной и уравновешенной, вероятность резких колебаний остается очень низкой. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 27,20-27,45 гривен, вероятность выхода из него небольшая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний евро в мире оставим прежним: 1,1740-1,2040 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 32,10 до 32,60 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет обживать новый коридор 73-75,50 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в интервале 3,65-3,75 гривны за 10 российских рублей.