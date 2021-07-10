На фестивале в Коростене взорвались канистры с бензином

В Коростене в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала поздно вечером, 9 июля, произошло чрезвычайное происшествие: рядом с пиротехникой произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщает Коростень today.

Об этом рассказали горожане, которые там отдыхали и сняли все на видео.

"Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел мальчик. Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - рассказали очевидцы с места происшествия.

Кроме этого, коростенцы уверяют, что взрыв был настолько сильный, что у людей в районе поблизости затряслись стекла в окнах.