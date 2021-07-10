Вакарчук отреагировал на слухи о романе с 23-летней певицей
46-летний фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко его объединяют сугубо творческие и рабочие отношения, сообщает УНИАН.
Накануне СМИ распространили информацию о якобы романе между вокалистами. В свою очередь, Вакарчук назвал слухи нелепыми.
"Слухи глупые. Их нечего комментировать. Я взрослый человек", – заметил звезда.
Прежде всего музыкант отметил творческое сотрудничество с Мусиенко: "Она с нами выйдет на сцену как специальный гость. В одной или двух песнях – как настроение будет".
Издание пишет, что Вакарчук заявил о поддержке "активных творческих отношений" с Виталиной.
"Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры", – подчеркнул он.
Святослав Вакарчук выступал в пятницу, 9 июля, на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве.
В июне лидер "ОЭ" публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет. Пара познакомилась еще в студенческие годы, Ляля тогда была замужем и уже воспитывала дочь Диану. Однако Святослав "не сдался без боя" и в конце концов завоевал сердце девушки.
Недавно в программе "Викриття" говорили о якобы романе Вакарчука с 23-летней Виталиной Мусиенко. Таблоиды утверждали, что несколько раз видели, как пара целовалась. Девушка, по данным инсайдеров медиа, сопровождает музыканта в турах.
Виталина Мусиенко родом из Полтавской области, победительница "Голоса страны-6". Во время слепых прослушиваний девушка довела Вакарчука, который был среди членов отбора, до слез.