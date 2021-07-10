Что говорят в Донецке про сборную Украины на Евро-2020

Большинство футбольных болельщиков в оккупированном Донецке следили за выступлением сборной Украины на чемпионате Европы-2020, однако за "желто-синюю" команду болели далеко не все, сообщает Обозреватель.

Издание "Донбасс.Реалии"﻿ провело небольшой опрос на улицах городах, в которых выяснило, как разделились симпатии местных жителей.

В Донецке не болеют за Украину. Источник: Донбасс.Реалии

Некоторые из поклонников спорта №1 поддерживали подопечных Андрея Шевченко, но были и такие, которые открыто болели в четвертьфинале за Англию.

"Мне не очень интересно смотреть матчи сборной Украины. Слежу, но не болею", "Вообще за Англию болею еще с 90-х", "Это тот случай, когда к сожалению, я за Англию" , – говорят фанаты.

Фанаты против сборной Украины. Источник: Донбасс.Реалии

Некоторые дончане считают, что лидеры футбольной команды провалились на Евро-2020.

Донбасс Арена. Источник: Донбасс.Реалии