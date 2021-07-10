В Одесском порту подняли со дна "катер Брежнева"

Операцию по поднятию затонувшего катера «Буревестник» провели военные водолазы из США и Украины. Она вошла в программу международных военных учений «Си Бриз-2021» как спасательная, сообщает Одесская жизнь.

37-ми метровый «Буревестник», которым в советские времена пользовалась партийная номенклатура, затонул в 2016 году.

Остатки затонувшего корабля мешали создавали проблемы для судоходства в гавани одесского порта.

На видео, опубликованном пресс-службой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины видно, что за пять лет пребывания на морском дне деревянный катер превратился в груду мусора.