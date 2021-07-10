В США переименовали бабочек и муравьев из-за "расистских" названий
Энтомологическое общество Америки удаляет имена бабочек и муравьев из своего Списка общих имен насекомых и родственных организмов, потому что они включают слово, которое считается расовым оскорблением, сообщает Blaze.
Под запрет попали «цыганский мотылек» и «цыганский муравей».
Решение является частью усилий ESA по выявлению и изменению традиционных названий, которые включают негативные этнические или расовые стереотипы.
В июне Совет управляющих ЕКА проголосовал за удаление общих названий моли Lymantria dispar и муравья Aphaenogaster araneoides, поскольку слово «цыган» считается расовым оскорблением цыган.
Общество ищет новые имена на замену оскорбительным, но, по их словам, это может занять месяцы. А пока они рекомендуют людям использовать латинские названия этих видов.
«В науке нет места расизму», - сказала герпетолог Эйрин МакГи, подписавшая петицию 2020 года против оскорбительных названий животных.
Всего переименования ожидают около 60 различных названий.
«Нет такого количества научных работ, которые могли бы сделать нормальным явный расизм и фанатизм», - добавила Эйрин МакГи.