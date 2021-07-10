В США переименовали бабочек и муравьев из-за "расистских" названий

Энтомологическое общество Америки удаляет имена бабочек и муравьев из своего Списка общих имен насекомых и родственных организмов, потому что они включают слово, которое считается расовым оскорблением, сообщает Blaze.

Под запрет попали «цыганский мотылек» и «цыганский муравей».

Решение является частью усилий ESA по выявлению и изменению традиционных названий, которые включают негативные этнические или расовые стереотипы.

В июне Совет управляющих ЕКА проголосовал за удаление общих названий моли Lymantria dispar и муравья Aphaenogaster araneoides, поскольку слово «цыган» считается расовым оскорблением цыган.

Общество ищет новые имена на замену оскорбительным, но, по их словам, это может занять месяцы. А пока они рекомендуют людям использовать латинские названия этих видов.

«В науке нет места расизму» , - сказала герпетолог Эйрин МакГи, подписавшая петицию 2020 года против оскорбительных названий животных.

Всего переименования ожидают около 60 различных названий.