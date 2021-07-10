На Донбассе хотят "стереть" идентичность украинцев

Заместитель главы Администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак курирует через деятельность проекта "Русский центр" уничтожение национальной идентичности украинцев на оккупированной части Донбасса, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook﻿.

Как отмечает разведка, так называемый фонд "Русский мир", который действует на этих территориях, является одним из инструментов "мягкой силы" оккупационной власти. Главой попечительского совета фонда назначен Козак.

Под прикрытием этого фонда в отдельных районах Донецкой и Луганской областей открыли представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины.

"Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях" , — говорится в сообщении.

Действия этих фондов направлено на искоренение украинского языка и культуры, внедрение российских стандартов образования, насаждение искаженных исторических фактов об истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением России.